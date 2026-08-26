Наблюдать за ветром советует сегодня народный календарь

07:18, 26 августа 2026, ПАИ

Церковного деятеля и богослова XVIII века Тихона Задонского чествуют сегодня, 26 августа. Он считается крупнейшим православным просветителем своего времени, пишет calend.ru.

На Руси Тихон считался помощником в избавлении от всякого уныния, ему молились об умиротворении души. Также в этот день было принято обходить дом с иконой Божией Матери «Страстная».

В этот день крестьяне прибирались в погребах и сараях, а также заговаривали сени и зимние хранилища от недоброго слова.

Также на Тихона наблюдали за ветром. Считалось, что если он дул тихо, то стоит ждать ветра на несколько дней вперед, а буря предвещала дождливый сентябрь.

Кроме того, существуют приметы, связанные с урожаем. В народе говорили: «Коли грибовно – так и хлебовно». Считалось, что если в лесах обилие грибов, то можно надеяться и на хлебное плодородие в следующем году.