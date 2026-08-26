Борис Елкин проконтролировал благоустройство территории в округе № 15 в Пскове

07:41, 26 августа 2026, ПАИ

Реализацию проектов по благоустройству в округе № 15 проконтролировал глава Пскова Борис Елкин в рамках рабочего выезда вместе с депутатами Псковской городской Думы Денисом Ивановым и Евгением Васильевым. Об этом глава города сообщил в своем канале в мессенджере МАХ.

Первым пунктом осмотра стал сквер у дома № 2 на улице Индустриальной. Основные работы по благоустройству здесь уже завершены в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Сейчас предстоит подключить освещение и устранить мелкие недочёты, отметил Борис Елкин.

Также в рамках выезда глава города и депутаты посетили парк реки Милевки.

«Одна из главных проблем – отсутствие работающего общественного туалета. Это частая жалоба жителей, особенно актуальная, поскольку в парке гуляют дети, а поблизости нет необходимых удобств. Хорошая новость: горводоканал уже выставил на торги подключение сетей и в ближайшее время планируем завершить этот этап», – сказал глава Пскова.

Также обсудили проблему вандализма: арт‑объект названия парка регулярно повреждают. По предложению депутата Дениса Олеговича будет прорабатываться вариант антивандального исполнения, чтобы оно служило дольше и радовало горожан, подчеркнул Борис Елкин.

Отдельное внимание уделили дорожной инфраструктуре и пешеходным маршрутам. «В частности, планируем в ближайшее время выставить на торги обустройство тротуара вдоль домов № 4 и 6 на улице Алтаева – напротив школы № 22. Это сделает путь к образовательному учреждению безопаснее: детям и родителям не придётся идти по проезжей части», – подчеркнул он.

Кроме того, в числе перспективных задач – асфальтирование и устройство тротуара в проезде за домом № 11 на улице Алтаева. Также рассматривается вопрос ремонта межквартального проезда у дома № 14 на той же улице. Сейчас идет поиск возможности финансирования, в том числе за счёт экономии средств. Для поддержания текущего состояния дороги будет запланирован ямочный ремонт.

«Благодарю коллег за работу и неравнодушное отношение к округу. Все вопросы взяты на контроль – будем двигаться шаг за шагом, чтобы делать наш город комфортнее и удобнее для жизни», – заключил Борис Елкин.

Ранее сообщалось, что перспективы благоустройства в округе № 12 обсудили жители и представители власти в Пскове.