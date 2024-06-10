Четверть псковичей уверены, что идеальный отпуск должен длиться более четырех недель

09:00, 10 июня 2024, ПАИ

25% псковичей считают, что идеальный отпуск должен длиться более четырех недель, следует из опроса сервиса SuperJob.

3 из 10 опрошенных считают, что отпуск должен длиться четыре недели. Для 20% респондентов уверены, что для полноценного отдыха хватит трех недель. А 14% псковичей успевают отдохнуть за две недели.

Лишь 4% псковичей уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней.

Среди женщин больше тех, кому достаточно для отпуска трех недель (26%). Среди мужчин же больше сторонников четырехнедельного отдыха (35%).

Среди горожан до 34 лет чаще встречались те, кто успевает восстановить свои силы за две недели отдыха. Опрошенные от 35 до 45 лет выступали за 4-недельный отпуск чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.

Респонденты с доходом от ста тысяч рублей в месяц чаще остальных предпочли бы отдыхать как можно дольше.