Четверть псковичей уверены, что идеальный отпуск должен длиться более четырех недель
25% псковичей считают, что идеальный отпуск должен длиться более четырех недель, следует из опроса сервиса SuperJob.
3 из 10 опрошенных считают, что отпуск должен длиться четыре недели. Для 20% респондентов уверены, что для полноценного отдыха хватит трех недель. А 14% псковичей успевают отдохнуть за две недели.
Лишь 4% псковичей уверены, что для идеального отпуска достаточно 10 дней.
Среди женщин больше тех, кому достаточно для отпуска трех недель (26%). Среди мужчин же больше сторонников четырехнедельного отдыха (35%).
Среди горожан до 34 лет чаще встречались те, кто успевает восстановить свои силы за две недели отдыха. Опрошенные от 35 до 45 лет выступали за 4-недельный отпуск чаще тех, кто моложе, и тех, кто старше.
Респонденты с доходом от ста тысяч рублей в месяц чаще остальных предпочли бы отдыхать как можно дольше.
Сотрудница Псковского УФСИН заняла второе место на Всероссийском смотре-конкурсе профессионального мастерства
Делегация Псковской области отправилась на всероссийский фестиваль студвесны среди СПО в Ставрополь