Мужчина погиб при пожаре в Опочке
10 июня в 00:40 в доме №3 на улице Моховой в Опочке произошло возгорание дома, где проживали две семьи. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
После тушения пожара на месте обнаружено тело одного из проживающих.
Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.
Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и девять человек.
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