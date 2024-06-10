Мужчина погиб при пожаре в Опочке

09:20, 10 июня 2024, ПАИ

10 июня в 00:40 в доме №3 на улице Моховой в Опочке произошло возгорание дома, где проживали две семьи. Об этом пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

После тушения пожара на месте обнаружено тело одного из проживающих.

Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнем.

Для ликвидации пожара привлекались три единицы техники и девять человек.