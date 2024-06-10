ЕГЭ по информатике и иностранным языкам сдали псковские выпускники

09:42, 10 июня 2024, ПАИ

В Псковской области 7 и 8 июня выпускники сдавали информатику в компьютерной форме (КЕГЭ) и устную часть иностранных языков. В общей сложности информатику сдавал 361 человек, устную часть английского языка – 237, немецкого и французского - по одному выпускнику. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Экзамен по информатике выпускники сдавали на компьютере с использованием заранее установленного специального программного обеспечения. Контрольные измерительные материалы на экзамене используются только в электронном виде. После завершения экзамена все материалы направляются в федеральный центр, проверка экспертами на региональном уровне не осуществляется.

Перед экзаменами каждый пункт прошел региональные и федеральные тренировки, на которых проверялась готовность оборудования, умения технических специалистов и организаторов, устанавливалось программное обеспечение, используемое участниками экзамена для выполнения экзаменационной работы. Экзаменационная работа по информатике длится 3 часа 55 минут.

Устную часть иностранных языков выпускники также сдают на компьютере. Продолжительность экзамена составляет 17 минут. Участники экзамена за устную часть могут получить максимально 20 баллов, которые будут учтены в общем балле экзаменационной работы вместе с результатами письменной части.

Свои результаты по информатике ребята узнают не позднее 20 июня, по иностранным языкам - не позднее 26 июня.