Парашютист разбился насмерть во время учебного прыжка в Ленобласти
Спортсмен разбился насмерть во время учебного прыжка с парашютом в деревне Путилово Ленинградской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.
9 июня во время учебно-тренировочного прыжка у петербуржца спутались стропы основного парашюта, а запасной раскрылся слишком поздно. Спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью.
Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть мужчины.
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