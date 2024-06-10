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Происшествия

Парашютист разбился насмерть во время учебного прыжка в Ленобласти

Спортсмен разбился насмерть во время учебного прыжка с парашютом в деревне Путилово Ленинградской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

Парашютист разбился насмерть во время учебного прыжка в Ленобласти. Фото: пресс-служба Северо-Западной транспортной прокуратуры

9 июня во время учебно-тренировочного прыжка у петербуржца спутались стропы основного парашюта, а запасной раскрылся слишком поздно. Спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть мужчины.

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