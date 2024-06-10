Парашютист разбился насмерть во время учебного прыжка в Ленобласти

10:41, 10 июня 2024, ПАИ

Спортсмен разбился насмерть во время учебного прыжка с парашютом в деревне Путилово Ленинградской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западной транспортной прокуратуры.

9 июня во время учебно-тренировочного прыжка у петербуржца спутались стропы основного парашюта, а запасной раскрылся слишком поздно. Спортсмен получил травмы, несовместимые с жизнью.

Возбуждено уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 238 УК РФ по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлёкших по неосторожности смерть мужчины.