Шесть снарядов времён Великой Отечественной войны обезвредили в Великолукском районе
Шесть снарядов времён Великой Отечественной войны обезвредили в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
Сотрудники ведомства обследовали три 85-миллиметровых артиллерийских снаряда и три миномётные мины времён Великой Отечественной войны, а затем уничтожили их в безопасном месте.
В этом году на уничтожение неразорвавшихся снарядов в Псковской области росгвардейцы выезжали четыре раза, уточнили в пресс-службе.
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