Шесть снарядов времён Великой Отечественной войны обезвредили в Великолукском районе

11:25, 10 июня 2024, ПАИ

Шесть снарядов времён Великой Отечественной войны обезвредили в Великолукском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

Сотрудники ведомства обследовали три 85-миллиметровых артиллерийских снаряда и три миномётные мины времён Великой Отечественной войны, а затем уничтожили их в безопасном месте.

В этом году на уничтожение неразорвавшихся снарядов в Псковской области росгвардейцы выезжали четыре раза, уточнили в пресс-службе.