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Общество

Молодёжь из Псковской области может стать участниками семейного арт-квартала в Крыму

Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых» при поддержке арт-кластера «Таврида» проводит семейный арт-квартал «Родные — Любимые» на территории Республики Крым с 26 по 28 июля. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Участниками семейного арт-квартала могут стать обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 25 лет и их родители (законные представители) из Псковской области. Мероприятие проходит в рамках ежегодного фестиваля молодежного искусства «Таврида. АРТ».

Состав участников семейного арт-квартала определяется по итогам конкурсного отбора, который проходит в два этапа. Первый этап — дистанционный. Он продлится до 20 июня. Так, необходимо зарегистрироваться или быть зарегистрированными на сайте Движения первых и на сайте Фестиваля молодежного искусства «Таврида. АРТ».

На странице конкурсного отбора на сайте Движения первых в разделе «Активности» подать заявку на участие в конкурсном отборе. Нужно определить свою роль в команде — участник или капитан. Капитаном команды может быть только совершеннолетний участник команды — родитель, законный представитель.

Экспертный совет осуществляет оценку работ, представленных участниками конкурсного отбора. Список семей-победителей, прошедших конкурсный отбор, будет опубликован на сайте Движения первых. Очный этап состоится с 25 по 29 июля.

Подробности можно узнать по ссылке.

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