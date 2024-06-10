Молодёжь из Псковской области может стать участниками семейного арт-квартала в Крыму
Общероссийское
Участниками семейного арт-квартала могут стать обучающиеся общеобразовательных организаций и профессиональных образовательных организаций в возрасте от 14 до 25 лет и их родители (законные представители) из Псковской области. Мероприятие проходит в рамках ежегодного фестиваля молодежного искусства «Таврида. АРТ».
Состав участников семейного арт-квартала определяется по итогам конкурсного отбора, который проходит в два этапа. Первый этап — дистанционный. Он продлится до 20 июня. Так, необходимо зарегистрироваться или быть зарегистрированными на сайте Движения первых и на сайте Фестиваля молодежного искусства «Таврида. АРТ».
На странице конкурсного отбора на сайте Движения первых в разделе «Активности» подать заявку на участие в конкурсном отборе. Нужно определить свою роль в команде — участник или капитан. Капитаном команды может быть только совершеннолетний участник команды — родитель, законный представитель.
Экспертный совет осуществляет оценку работ, представленных участниками конкурсного отбора. Список
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