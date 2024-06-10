Казачий стан развернут в Пскове в День России

12:07, 10 июня 2024, ПАИ

День казачьего гостеприимства пройдёт в Пскове 12 июня в рамках празднования Дня России. Казачий стан развернут в сквере у библиотеки храма Александра Невского с 12:00 до 15:30, сообщили ПАИ организаторы.

Псковичи смогут попробовать донскую уху из трёх рыб, плов «по-казачьи» по рецепту XVI века, казацкий шулюм, чай из самовара, квас бочковой, монастырский хлеб, пироги и баурсаки с домашним вареньем, восточные сладости.

Там же пройдёт концерт с выступлением коллективов с казачьими и русскими народными песнями, танцами и шоу-номерами. Также будет работать выставка казачьей амуниции, пневматический тир, фотовыставка и тематическая фотозона, площадка для рубки шашкой и интерактивные площадки для детей, сувенирная мастерская. Кроме того, псковичи смогут взять напрокат лошадей, принять участие в песенном флешмобе и побороться за приз в перетягивании каната.

Как по-казачьи отметили День России в Пскове в прошлом году, смотрите в нашем фоторепортаже.