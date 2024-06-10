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Происшествия

Семь пожаров произошло в Псковской области за выходные

Семь пожаров ликвидировали пожарные подразделения в Псковской области за выходные, пишет Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

8 июня в 4:21 в двухэтажном нежилом здании на улице Олега Кошевого в Пскове произошло горение мусора. Предварительная причина возгорания – неосторожное обращение с огнём.

В 13:21 в деревне Дарьино Островского района в неэксплуатируемом строении сгорела кровля. Предварительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

В 15:17 в деревне Тростницы Новоржевского района сгорел жилой дом и две хозяйственные постройки. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электросети и оборудования. От огня спасено два жилых дома.

В 21:22 на улице Вокзальной в Пскове в нежилом многоквартирном доме выгорела изнутри веранда. По предварительной версии, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнём.

В 23:02 в деревне Паниковичи Печорского района сгорела хозяйственная постройка. От возгорания спасён жилой дом. Предварительная причина возгорания – аварийный режим работы электрооборудования внутри хозяйственной постройки.

Кроме того, 9 июня в 14:31 в СНТ «Дружба» Псковского района в хозпостройке сгорела кровля по всей площади, выгорел изнутри второй этаж по всей площади, также сгорел предбанник, а помещение парильной закопчено. Предварительно, возгорание произошло из-за аварийного режима работы электросети.

В 19:47 в деревне Великое Поле Псковского района сгорела хозяйственная постройка. Предварительная причина возгорания – нарушение правил пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печного оборудования.

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