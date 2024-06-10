Почтовые отделения изменят график работы в День России

12:23, 10 июня 2024, ПАИ

12 июня станет выходным днём для всех отделений «Почты России», кроме круглосуточных в Москве и Санкт-Петербурге, сообщили ПАИ в УФПС Псковской области.

11 июня почтовые отделения закончат работу на час раньше, а 13 июня продолжат обслуживать клиентов в обычном режиме. 12 июня почтальоны не будут разносить письма и периодические печатные издания. Пенсии и пособия они доставят по графику, согласованному с региональными отделениями Социального фонда РФ, с учётом особенностей конкретных регионов.

Уточнить актуальное расписание работы или найти на карте ближайшее открытое отделение «Почты России» можно на сайте pochta.ru или в мобильном приложении компании.