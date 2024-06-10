В Белоруссии школьники делали и взрывали бомбы

12:37, 10 июня 2024, ПАИ

В Белоруссии комитет государственной безопасности (КГБ) задержал школьников, которые изготавливали и подрывали бомбы, сообщает государственный телеканал ОНТ.

Одна из западных спецслужб обнаружила несколько Telegram-каналов, которые распространяли нацистскую идеологию и поддерживали ИГИЛ («Исламское государство» (ИГИЛ) признано террористическим и запрещено в РФ), и направила запрос в белорусский КГБ. Некоторые активные участники каналов были зарегистрированы в Могилёве и Витебске.

Фигурантов задержали, они сознались в преступлении и рассказали, как изготавливали бомбы. Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконных действиях в отношении взрывчатых веществ и приготовлении к акту терроризма.