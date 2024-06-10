44 пилота примут участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках
44 пилота примут участие в 28-й Международной встрече воздухоплавателей, которая проходит в Великих Луках с 9 по 16 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».
Среди участников встречи 44 пилота из разных городов России, а также Казахстана, Армении и Белоруссии.
Первый спортивный полёт пройдёт сегодня, 10 июня, в случае благоприятных погодных условий. Отметим, что в рамках встречи состоится чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах.
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