44 пилота примут участие в Международной встрече воздухоплавателей в Великих Луках

15:30, 10 июня 2024, ПАИ

44 пилота примут участие в 28-й Международной встрече воздухоплавателей, которая проходит в Великих Луках с 9 по 16 июня. Об этом сообщается в телеграм-канале «Воздухоплавание Великие Луки».

Среди участников встречи 44 пилота из разных городов России, а также Казахстана, Армении и Белоруссии.

Первый спортивный полёт пройдёт сегодня, 10 июня, в случае благоприятных погодных условий. Отметим, что в рамках встречи состоится чемпионат России по воздухоплаванию на тепловых аэростатах.

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