Более семи километров береговой линии убрали от мусора в Псковской области в мае
Более семи километров береговой линии убрали от мусора псковичи в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» в мае. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.
В акции приняли участие порядка 150 человек из 12 муниципалитетов. Они смогли собрать более 20 кубометров мусора.
Экологические субботники организовали администрации муниципальных образований региона совместно с образовательными учреждениями, предприятиями и волонтёрами. Участники акции убрали береговую линию от мусора, а также скосили траву.
Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» с 2019 года.
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