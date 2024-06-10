Более семи километров береговой линии убрали от мусора в Псковской области в мае

15:20, 10 июня 2024, ПАИ

Более семи километров береговой линии убрали от мусора псковичи в рамках ежегодной общероссийской акции «Вода России» в мае. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В акции приняли участие порядка 150 человек из 12 муниципалитетов. Они смогли собрать более 20 кубометров мусора.

Экологические субботники организовали администрации муниципальных образований региона совместно с образовательными учреждениями, предприятиями и волонтёрами. Участники акции убрали береговую линию от мусора, а также скосили траву.

Акция проходит в рамках реализации мероприятий федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология» с 2019 года.