Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великолукском районе

15:27, 10 июня 2024, ПАИ

Мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ















ДТП произошло в посёлке Нагорный Великолукского района. На стоянке маршрутного такси водитель автомобиля Audi допустил наезд на мотоциклиста.

По предварительным данным, 24-летний водитель Audi выезжал задом со стоянки, не заметил проезжающего 22-летнего мотоциклиста и допустил на него наезд.

В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.

Обстоятельства произошедшего выясняются.