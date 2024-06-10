Мотоциклист пострадал при столкновении с автомобилем в Великолукском районе
Мотоциклист пострадал в результате столкновения с автомобилем в Великолукском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло в посёлке Нагорный Великолукского района. На стоянке маршрутного такси водитель автомобиля Audi допустил наезд на мотоциклиста.
По предварительным данным, 24-летний водитель Audi выезжал задом со стоянки, не заметил проезжающего 22-летнего мотоциклиста и допустил на него наезд.
В результате ДТП водитель мотоцикла госпитализирован в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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