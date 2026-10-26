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Происшествия

Алкоголь, кукол и соль для ванны пытались украсть из магазинов жители Псковской области

Сотрудники Росгвардии задержали несколько граждан, подозреваемых в совершении краж из магазинов в Пскове и Великих Луках в период с 23 по 25 октября, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ведомства.

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Псковской области

23 октября росгвардейцы задержали 41-летнего жителя Великих Лук, который украл джин из магазина на проспекте Ленина. Также в этот день в Пскове задержали 26-летнюю женщину: она украла из магазина на улице Труда две игрушки-куклы и соль для ванны на сумму около шести тысяч рублей.

24 октября сотрудники Росгвардии задержал псковича, который украл водку «Белая сова» из магазина на улице Коммунальной. Днём позже, 25 октября, росгвардейцы задержали 35-летнего мужчину, подозреваемого в краже автомобильных ароматизаторов из магазина.

Во всех случаях сотрудники вневедомственной охраны оперативно отреагировали на сигналы тревоги и пресекли противоправные действия. Задержанных передали в полицию для выяснения обстоятельств и принятия процессуальных решений.

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