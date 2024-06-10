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Экономика

МРОТ вырастет в России на 15% с 2025 года

Минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 2025 года вырастет в России на 15 % и составит более 22 тысяч рублей в месяц, сообщил председатель Правительства РФ Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами сегодня, 10 июня.

Фото: ПАИ

С 2025 года МРОТ привяжут к медианной зарплате, которую получает большинство занятых в экономике, и составит почти половину от такого показателя, уточнил премьер-министр.

Планируется, что к 2030 году МРОТ в стране будет составлять не менее 35 тысяч рублей в месяц.

Напомним, в 2023 году МРОТ составлял 16 242 рубля. В начале года МРОТ был проиндексирован на 18,5 % и теперь составляет 19 242 рубля.

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