Участок проспекта Энтузиастов в Пскове закроют для транспорта с 13 июня

16:20, 10 июня 2024, ПАИ

Движение транспорта на участке проспекта Энтузиастов от улицы Олега Кошевого до улицы Труда при движении от улицы Ипподромной в Пскове ограничат с 13 июня до завершения работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.

Попеременно будет закрываться одна полоса проезжей части. Движение транспорта ограничат из-за ремонта дороги. Работы проходят в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

Псковичей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.