Участок проспекта Энтузиастов в Пскове закроют для транспорта с 13 июня
Движение транспорта на участке проспекта Энтузиастов от улицы Олега Кошевого до улицы Труда при движении от улицы Ипподромной в Пскове ограничат с 13 июня до завершения работ, сообщили ПАИ в пресс-службе городской администрации.
Попеременно будет закрываться одна полоса проезжей части. Движение транспорта ограничат из-за ремонта дороги. Работы проходят в рамках президентского нацпроекта «Безопасные качественные дороги».
Псковичей просят заранее выбирать маршруты следования и соблюдать требования дорожных знаков.
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