Создать ромашку для новорождённых и их семей предлагают жителям Псковской области

16:22, 10 июня 2024, ПАИ

Псковская область присоединится к Всероссийской акции «Добровольцы – детям. Добро пожаловать в семью». Проект приурочен ко Дню семьи, любви и верности. Об этом ПАИ сообщили в Центре молодёжи и общественных инициатив Псковской области.

Принять участие в акции может любой желающий. Для этого необходимо создать символ детского добровольческого проекта – ромашки, украсить их, написать добрые пожелания и передать в детские поликлиники или родильные дома. Акция начнётся 8 июля и продлится весь месяц.

Ромашки будут вручать молодым родителям при выписке или на приёме педиатра.

Акция «Добровольцы – детям. Добро пожаловать в семью» реализуется с 2012 года. Благодаря добровольцам ежегодно помощь получают более миллиона детей и семей с детьми, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Основная миссия Всероссийской акции «Добровольцы – детям» заключается в привлечении добровольцев, в том числе детей, в сферу поддержки семьи и детства, содействии объединению всех ресурсов, имеющихся в регионах, муниципальных образованиях, в различных организациях, местных сообществах, для улучшения положения детей и семей с детьми в трудной жизненной ситуации.

Всероссийская акция «Добровольцы – детям» проводится при поддержке Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации.