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Общество

Себежанка стала дипломантом первой степени всероссийского вокального конкурса

Ученица восьмого класса Себежской основной школы Екатерина Долгих стала дипломантом первой степени Всероссийского вокального конкурса «Певческие ассамблеи». Об этом сообщает газета «Призыв».

Екатерина Долгих. Фото: газета «Призыв»

Вокальный конкурс «Певческие ассамблеи» творческого центра композитора Дмитрия Воскресенского прошёл в Санкт-Петербурге в 14-й раз. Конкурс традиционно состоялся на большой концертной площадке китайского ресторана «Цинь».

В конкурсе приняли участие более 200 участников из разных городов России. Екатерина Долгих, которая представляла Себежский район, исполнила две песни – «Аист на крыше» и «Белая река».

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