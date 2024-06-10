Себежанка стала дипломантом первой степени всероссийского вокального конкурса

17:22, 10 июня 2024, ПАИ

Ученица восьмого класса Себежской основной школы Екатерина Долгих стала дипломантом первой степени Всероссийского вокального конкурса «Певческие ассамблеи». Об этом сообщает газета «Призыв».

​

Вокальный конкурс «Певческие ассамблеи» творческого центра композитора Дмитрия Воскресенского прошёл в Санкт-Петербурге в 14-й раз. Конкурс традиционно состоялся на большой концертной площадке китайского ресторана «Цинь».

В конкурсе приняли участие более 200 участников из разных городов России. Екатерина Долгих, которая представляла Себежский район, исполнила две песни – «Аист на крыше» и «Белая река».