В Опочецком районе проводится проверка из-за гибели мужчины при пожаре

17:25, 10 июня 2024, ПАИ

Проверка по сообщению о гибели мужчины при пожаре проводится в Опочецком районе, сообщили ПАИ в пресс-службе СУ СК России по Псковской области.

10 июня в правоохранительные органы поступило сообщение об обнаружении на месте пожара в частном жилом доме в городе Опочка тела мужчины со следами воздействия высоких температур.

Пострадавшим является житель Красногородского района, снимавший вместе со знакомыми половину частного дома. По предварительным данным, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем погибшего мужчины.

В настоящее время по материалу проверки назначены медицинская и пожарно-техническая судебные экспертизы, проводятся проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Региональное следственное управление настоятельно рекомендует соблюдать меры пожарной безопасности и в случае возникновения пожара незамедлительно звонить в единую службу спасения 112 или по телефонам 01 и 101.