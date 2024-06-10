Производство косметического бренда Yasya появится в Пскове
Производство косметического бренда Yasya появится в Пскове, сообщила основательница бренда Yasya Руслана Комлева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Я выучилась на технолога, чтобы мне уже самой это всё воспроизводить. И мы с центром «Мой бизнес» взяли определённую поддержку, сейчас собрали лабораторию в соответствии с требованиями. Центру «Мой бизнес» буду благодарна всегда. Сейчас мы организовали лабораторию, заказали сырьё, на данный момент почти заканчивается ремонт лаборатории. При этом начали ремонт на производстве», – заметила Руслана Комлева.
Она отметила, что с производством поможет Фонд инвестиционного развития Псковской области.
Производственная площадка будет составлять 100 квадратных метров.
«Летом ремонт всё ещё будет идти, потому что есть технический регламент и много моментов нужно учесть. Впереди серьёзная работа», – заключила основательница бренда.
Отметим, что на данный момент основное производство косметики находится в Пензе.
Как быстро российские бренды косметики заняли освободившуюся нишу, рассказала Руслана Комлева
Более 100 новых квартир станут доступны псковичам в следующем году благодаря финансированию Сбером строительства жилого дома
Специалисты «Титан-Полимера» встретились со студентами Псковского политехнического колледжа