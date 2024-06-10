Производство косметического бренда Yasya появится в Пскове

18:04, 10 июня 2024, ПАИ

Производство косметического бренда Yasya появится в Пскове, сообщила основательница бренда Yasya Руслана Комлева в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Я выучилась на технолога, чтобы мне уже самой это всё воспроизводить. И мы с центром «Мой бизнес» взяли определённую поддержку, сейчас собрали лабораторию в соответствии с требованиями. Центру «Мой бизнес» буду благодарна всегда. Сейчас мы организовали лабораторию, заказали сырьё, на данный момент почти заканчивается ремонт лаборатории. При этом начали ремонт на производстве», – заметила Руслана Комлева.

Она отметила, что с производством поможет Фонд инвестиционного развития Псковской области.

Производственная площадка будет составлять 100 квадратных метров.

«Летом ремонт всё ещё будет идти, потому что есть технический регламент и много моментов нужно учесть. Впереди серьёзная работа», – заключила основательница бренда.

Отметим, что на данный момент основное производство косметики находится в Пензе.