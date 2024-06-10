Псковичи заняли третье место на Петровском гребном марафоне

17:47, 10 июня 2024, ПАИ

Псковичи заняли третье место на Петровском гребном марафоне, который прошёл 8 июня в Санкт-Петербурге. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил президент Федерации гребли на лодках «Дракон» Псковской области Алексей Лаврентьев.

Всего в соревнованиях приняли участие 1 500 спортсменов из 30 регионов страны на дистанциях 68, 40 и 10 километров. Псковский экипаж, прошедший дистанцию 68 километров, занял 50-е место в общем зачёте, а также стал третьим среди лодок класса «Дракон».

Псковскую область на соревнованиях представляли Алексей Алексеев, Наталья Борисова, Вячеслав Васильев, Галина Обухова, Андрей Тубин, Виталий Любимов, Михаил Егоров, Алексей Лаврентьев, Виктор Миронов, Лев Духович и Татьяна Лаврентьева.

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