В Псковской области судебный пристав присваивала деньги должников

09:04, 11 июня 2024, ПАИ

В Псковской области возбуждено уголовное дело в отношении бывшего начальника отделения – старшего судебного пристава отделения судебных приставов Стругокрасненского и Плюсского районов УФССП России по Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в Управлении ФСБ России по Псковской области.

С 2022 по 2024 год подозреваемая, используя служебное положение, вносила изменения в электронные версии исполнительных производств, что позволяло ей обналичивать деньги, поступавшие от должников. Затем эти деньги она тратила по своему усмотрению. Всего таким образом злоумышленница присвоила более миллиона рублей.

Уголовное дело в отношении должностного лица возбуждено по факту совершения трех преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 160 УК РФ (Присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере) и одного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 160 УК РФ (Покушение на присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенное лицом с использованием своего служебного положения, в крупном размере).

Расследование продолжается.