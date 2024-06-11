12 июня в Пскове изменится режим работы общественного транспорта

09:26, 11 июня 2024, ПАИ

В связи с празднованием Дня России 12 июня в Пскове и области изменится режим работы общественного транспорта, сообщили ПАИ в ГППО «Псковпассажиравтотранс».

Движение автобусов в Пскове будет организовано в режиме выходного дня. Движение автобусов на садоводческие товарищества – по расписанию среды. Движение автобусов на пригородных маршрутах – по расписанию среды.

Отменяются автобусы маршрутов № 124 Палкино – Гоглово и № 245а Псков – Лесные Поляны – Карамышево (7:00 от АВ).

Движение междугородних автобусов будет организовано по расписанию среды.