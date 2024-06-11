Диспансеризация помогла обнаружить у псковички рак груди первой стадии

09:30, 11 июня 2024, ПАИ

Диспансеризация помогла обнаружить у псковички рак груди первой стадии, сообщили ПАИ в комитете по здравоохранению Псковской области.

Женщина обратилась в отделение профилактики Псковской городской поликлиники полгода назад. Ежегодно она проходила медицинский осмотр по месту работы в одной из частных клиник города. В связи с этим женщина думала, что тратить время на прохождение диспансеризации в поликлинике не имеет смысла.

Но ей пришлось менять место работы. Для прохождения комиссии по трудоустройству на новое место работы нужно было пройти диспансеризацию в поликлинике.

При прохождении диспансеризации женщина была записана на маммографию на новом цифровом аппарате, который поступил в поликлинику по национальному проекту «Здравоохранение».

Благодаря высокой точности маммографа у пациентки было обнаружено маленькое, на первый взгляд, незаметное образование, которое не всегда возможно увидеть при использовании аппарата УЗИ. Врача-рентгенолога насторожил «характер» узла.

Женщину направили на дообследование к онкологу-маммологу. После проведения пункции и дополнительных исследований был установлен диагноз злокачественного новообразования на первой стадии.

Сейчас у пациентки всё хорошо. Она прошла курс лечения, регулярно наблюдается.