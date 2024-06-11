Глава Роспотребнадзора: Подъём заболеваемости корью в России закончился

10:20, 11 июня 2024, ПАИ

Во всём мире идёт рост заболеваемости корью, но в России подъём заболеваемости заканчивается, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в интервью РИА Новости.

Инфекцию завезли в Россию из других стран. Первые случаи болезни были именно завозными, уточнила Анна Попова. Также она заверила, что страна не испытывает дефицита вакцины от кори. При этом противоэпидемические мероприятия в России организуются при первом случае заболевания. Если это произошло в учебном заведении, то там приостанавливается учебный процесс.

Ранее сообщалось, что около 2 700 доз вакцины от кори поступило в Псковскую область с декабря 2023 года по апрель 2024-го.