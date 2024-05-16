Жители Псковской области активно прививаются от кори

16:24, 16 мая 2024, ПАИ

Около 2 700 доз вакцины от кори поступило в Псковскую область с декабря 2023 по апрель 2024 года. При этом половина из этих доз вакцины уже израсходована, заявила врач по вакцинопрофилактике Псковской городской детской поликлиники Елена Перова на пресс-конференции в медиацентре ПАИ сегодня, 16 мая.

По словам медика, вакцинация от кори идёт в плановом порядке по детским садам и поликлиникам. «Если взрослый захочет привиться, то ему нужно узнать у участкового врача, был ли он привит, и если не был, то участковый врач подскажет, куда обратиться. В основном мы прививаем детей, так как основная масса взрослых уже привита. Молодёжь должна быть вся привита, но за исключением тех, чьи родители сами отказывались», – рассказала Елена Перова.

После прививки иммунитет вырабатывается в течение трёх недель. Если взрослый человек был в контакте с заболевшим корью, то прививка делается в течение 72 часов, если это ребёнок, то ему колют иммуноглобулин.

В Псковской области в наличии два вида вакцин от кори комбинированного типа отечественного производства, уточнила специалист.

Напомним, в начале мая в Псковскую область поступила крупная партия детской вакцины для профилактики кори, краснухи и паротита.