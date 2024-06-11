До 24 градусов тепла прогнозируют в Псковской области в День России

10:46, 11 июня 2024, ПАИ

Переменная облачность ожидается в Псковской области 12 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ночью местами по региону синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём существенных осадков не ожидается.

Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха по области ночью будет держаться в диапазоне от +6 до +11 градусов, днём термометры покажут от +19 до +24 градусов.

Атмосферное давление будет низким.