До 24 градусов тепла прогнозируют в Псковской области в День России
Переменная облачность ожидается в Псковской области 12 июня, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ночью местами по региону синоптики прогнозируют кратковременные дожди, днём существенных осадков не ожидается.
Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха по области ночью будет держаться в диапазоне от +6 до +11 градусов, днём термометры покажут от +19 до +24 градусов.
Атмосферное давление будет низким.
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