154 боеприпаса изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю
154 боеприпаса и 11 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.
С 3 по 9 июня сотрудники ведомства провели 60 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов, по итогам которых выявили 12 административных правонарушений.
Псковичам напоминают, что оружие необходимо хранить под замком в металлическом шкафу или сейфе, что обеспечивает безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключает доступ к нему посторонних лиц.
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