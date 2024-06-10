154 боеприпаса изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю

10:59, 11 июня 2024, ПАИ

154 боеприпаса и 11 единиц оружия изъяли росгвардейцы у псковичей за неделю, сообщили ПАИ в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

С 3 по 9 июня сотрудники ведомства провели 60 проверок обеспечения сохранности оружия и патронов, по итогам которых выявили 12 административных правонарушений.

Псковичам напоминают, что оружие необходимо хранить под замком в металлическом шкафу или сейфе, что обеспечивает безопасность хранения оружия и его сохранность, а также исключает доступ к нему посторонних лиц.