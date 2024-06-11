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Спорт

80 яхтсменов со всей России примут участие в регате на Псковском озере

XX Псковская парусная регата пройдет в акватории Псковского озера с 11 по 17 июня. В этом году мероприятие посвящено 320-летию «Виктории на Чудском озере», 325-летию Андреевского флага и 320-летию Кронштадта. Торжественное открытие соревнований состоится в День России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Фото: ПАИ

«Ожидаем участников из разных уголков России: от Владивостока до Санкт-Петербурга. Заявлено много детских команд — не менее 80 участников. Тренер команды Анастасия Салахутдинова привезет большую команду из Москвы. Многие участники приезжают на Псковскую регату не в первый раз. Тренер из Санкт-Петербурга Юлия Коновалова также привезет с собой большую команду. Она продолжает семейную династию», — рассказал исполнительный директор АНО «Псковская регата» Михаил Савинов.

Также на регату со своей юношеской командой прибудет мастер спорта международного класса, неоднократный чемпион России и мира по парусному спорту Евгений Увен. Взрослых участников соревнований ожидается порядка 150 человек.

Во время регаты на базе пансионата «Кривск» проведут межрегиональное соревнование «Ганзейская Псковская парусная регата» в юношеских классах яхт: «Оптимист», «Луч-Радиал», «Луч-Мини», «Зум 8», «Лазер-Радиал», «Лазер 4.7», «Ракета 270», этапы Кубка России в классе яхт «Микро», «Летучий Голландец» и «Звездный», этап Кубка России в паралимпийском классе яхт «2,4 метра», а также региональные соревнования «Приз крейсера Аврора» в классах яхт: «Четвертьтонник», «Open 800», «Минитонник».

Михаил Савинов подчеркнул, что, помимо спортивных мероприятий, особое внимание уделяется и образовательной составляющей. Так, приуроченным событиям посвящена научно-практическая конференция «В сиянии Андреевского флага». Она состоится 14 июня под эгидой Санкт-Петербургского Морского собрания с участием ведущих российских морских историков, среди которых Павел Кротов.

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