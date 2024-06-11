Борис Елкин вручил паспорта юным псковичам

13:13, 11 июня 2024, ПАИ

Торжественная церемония вручения паспортов юным псковичам состоялась в актовом зале детской музыкальной школы № 1 имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 11 июня, в преддверии празднования Дня России, передаёт корреспондент ПАИ.



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ



Фото: Елена Коноплёва/ПАИ





















Паспорта 11 ребятам, которым исполнилось 14 лет, вручил глава Пскова Борис Елкин.

Напомним, вручение в торжественной обстановке паспортов молодым псковичам стало доброй традицией. Основной документ также вручается в День Государственного флага РФ, в День Конституции и в другие особо значимые праздники.