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Общество

Конференция «Завода Оконная мануфактура» прошла в Пскове

Дилерская конференция «Комплексные решения по остеклению», организованная «Заводом Оконная мануфактура», состоялась в Пскове 5 июня. В конференции приняли участие представители компаний-производителей Санкт-Петербурга и Москвы – ООО «Винтек Пластик», ООО «Ларта Гласс Раменское» и ООО «Алютех».

  • В Пскове обсудили улучшение отрасли остекления
    Фото: «Завод Оконная мануфактура»
  • В Пскове обсудили улучшение отрасли остекления
    Фото: «Завод Оконная мануфактура»
  • В Пскове обсудили улучшение отрасли остекления
    Фото: «Завод Оконная мануфактура»

Основной целью мероприятия стало представление и детальное обсуждение новых технологических решений в сфере оконного остекления. Представители партнёров-поставщиков рассказали о своих продуктах и представили новинки, уделив особое внимание новой фурнитуре с детской безопасностью. Участники имели возможность встретиться как с новыми, так и с действующими поставщиками комплектующих и фурнитуры, обсудить все аспекты сотрудничества, поделиться достижениями в продвижении продукции.

Открывая конференцию, директор компании «Завод Оконная мануфактура» Алексей Цивликов отметил значимость события и готовность команды к обсуждению ключевых аспектов отрасли. «Мы гордимся тем, что наши партнёры-поставщики также являются лидерами индустрии и предлагают самые инновационные и надёжные продукты для остекления. Мы постоянно следим за новинками и тенденциями в этой области, чтобы предложить нашим клиентам только лучшее», – отметил он.

Алексей Цивликов. Фото: ПАИ

В рамках конференции состоялось награждение дилеров по результатам 2023 года по номинациям «За стабильную работу», «Лучший результат года в сегменте ИЖС», «За достижение высоких результатов в Себежском районе», «Самый большой объём в новостройках», «За долгие годы сотрудничества», «За самые креативные заказы».

Благодаря мероприятию компании смогли обменяться опытом и знаниями, а также обсудить возможности сотрудничества и партнёрства. «Мы работаем над постоянным улучшением качества оказываемых услуг в отрасли остекления и стремимся создавать инновационные решения для заказчиков, поэтому ведём постоянный диалог с участниками профессионального сообщества», – отметил Алексей Цивликов.

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Конференция «Завода Оконная мануфактура» прошла в Пскове

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