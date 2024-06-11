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Общество

Катера с флагами России проплывут по Великой 12 июня

Флешмоб с участием катеров состоится в Пскове в День России, сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ ведущий специалист Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Милана Илларионова.

Фото: группа «Доброволец Псковской области» в соцсети «ВКонтакте»

Катера с российскими флагами отплывут от моста имени 50-летия Октября в 12:00 и направятся в сторону слияния рек Великой и Псковы. Когда катера подплывут к надписи «Россия начинается здесь», волонтёры и псковичи – участники акции запустят дымовые шашки в цветах российского флага.

Кроме того, в этот день на набережной волонтёры будут раздавать открытки и ленты-триколоры, а также все присутствующие смогут сфотографироваться с тематической рамкой.

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