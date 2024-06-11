Главную цель Дней Псковской области в Совете Федерации назвал Александр Котов

15:32, 11 июня 2024, ПАИ

Главную цель Дней Псковской области в Совете Федерации обозначил председатель регионального парламента Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь в Пскове» (88.3 FM).

Спикер Собрания в начале объяснил, в чём ключевое отличие выступления губернатора с отчётом о работе правительства региона и презентации области в Совете Федерации.

«В областном Собрании губернатор представляет отчёт о деятельности правительства, соответственно, в этом случае нужно обратить внимание на те результаты, которые в процессе деятельности удалось достичь: здесь процесс не интересен, интересен результат. Губернатор очень правильно поставил свой доклад, акцентируя внимание на достижениях. А в Совет Федерации мы ездили не затем, чтобы рассказать, как в Псковской области хорошо, а о том, какие существуют проблемы, и, соответственно, чтобы попросить помощи и поддержки», – отметил Александр Котов.

Задача Совета Федерации как органа власти – заниматься проблемами, которые существуют в регионах, их обобщать, систематизировать и принимать решения на федеральном уровне, объяснил спикер Собрания.

«Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко именно так и настраивает сенаторов, и сама таким образом выстраивает работу. Учитывая это, мы видели, во-первых, вовлечённость сенаторов в процесс – они хорошо владеют обстановкой, а во-вторых, желание помочь», – обратил внимание Александр Котов.

По его словам, сенаторы осознают, что многие проблемы характерны не только для Псковской области, но и для других регионов. А в некоторых случаях это проблемы, которые характерны для всей страны, добавил спикер Собрания.

«Решения, которые были приняты, были направлены не только на помощь конкретно нам, а на решение серьёзных проблем регионов. Отрадно, что нам удалось достигнуть в Совете Федерации понимания. Хочется отметить, что была проведена объёмная предварительная работа с участием практически всех комитетов Совета Федерации и профильных министерств. Я надеюсь, что те решения, которые были приняты, помогут и нам, и другим регионам», – заключил Александр Котов.