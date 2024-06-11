Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Главную цель Дней Псковской области в Совете Федерации назвал Александр Котов

Главную цель Дней Псковской области в Совете Федерации обозначил председатель регионального парламента Александр Котов в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь в Пскове» (88.3 FM).

Александр Котов: «Я надеюсь, что те решения, которые были приняты в Совете Федерации, помогут и нам, и другим регионам». Фото: Андрей Степанов

Спикер Собрания в начале объяснил, в чём ключевое отличие выступления губернатора с отчётом о работе правительства региона и презентации области в Совете Федерации.

«В областном Собрании губернатор представляет отчёт о деятельности правительства, соответственно, в этом случае нужно обратить внимание на те результаты, которые в процессе деятельности удалось достичь: здесь процесс не интересен, интересен результат. Губернатор очень правильно поставил свой доклад, акцентируя внимание на достижениях. А в Совет Федерации мы ездили не затем, чтобы рассказать, как в Псковской области хорошо, а о том, какие существуют проблемы, и, соответственно, чтобы попросить помощи и поддержки», – отметил Александр Котов.

Задача Совета Федерации как органа власти – заниматься проблемами, которые существуют в регионах, их обобщать, систематизировать и принимать решения на федеральном уровне, объяснил спикер Собрания.

«Председатель Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко именно так и настраивает сенаторов, и сама таким образом выстраивает работу. Учитывая это, мы видели, во-первых, вовлечённость сенаторов в процесс – они хорошо владеют обстановкой, а во-вторых, желание помочь», – обратил внимание Александр Котов.

По его словам, сенаторы осознают, что многие проблемы характерны не только для Псковской области, но и для других регионов. А в некоторых случаях это проблемы, которые характерны для всей страны, добавил спикер Собрания.

«Решения, которые были приняты, были направлены не только на помощь конкретно нам, а на решение серьёзных проблем регионов. Отрадно, что нам удалось достигнуть в Совете Федерации понимания. Хочется отметить, что была проведена объёмная предварительная работа с участием практически всех комитетов Совета Федерации и профильных министерств. Я надеюсь, что те решения, которые были приняты, помогут и нам, и другим регионам», – заключил Александр Котов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












11 июня 2024

Александр Котов не считает Гдовский район политической аномалией
11 июня 2024

Итоги работы социального комитета Псковской гордумы подвела Марина Борисенкова
11 июня 2024

Александр Котов призвал оппозицию более основательно вникать в суть вопросов
11 июня 2024

Александр Котов назвал два условия эффективной работы оператора по обращению с ТКО
11 июня 2024

Главную цель Дней Псковской области в Совете Федерации назвал Александр Котов
11 июня 2024

Александр Котов: Правительство Псковской области в 2023 году показало лучший результат за последние несколько лет
11 июня 2024

Александр Котов станет гостем программы «Оглавление»
10 июня 2024

Итоги заседания комитета гордумы по ЖКХ подвёл Юрий Бурлин

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...