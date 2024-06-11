Два человека пострадали в ДТП в Новоржевском районе
Два человека пострадали в ДТП в Новоржевском районе, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».
ДТП произошло около деревни Фомино. 54-летняя женщина за рулём автомобиля Renault не справилась с управлением на повороте и допустила съезд в кювет.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир. Они госпитализированы в медучреждение.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники Госавтоинспекции.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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10 июня 2024
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