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Встречу с участником СВО организовали для псковских студентов

Встречу с участником СВО провели для псковских студентов в Центре непрерывного повышения профессионального мастерства в преддверии Дня России сегодня, 11 июня. Открытый лекторий «Знание. Герои» организовало Российское общество «Знание» совместно с «Движением первых». Об этом сообщила директор филиала Российского общества «Знание» Елена Печерская в беседе с корреспондентом ПАИ.

Встречу с участником СВО организовали для псковских студентов. Фото здесь и далее: филиал Российского общества «Знание»

Герой поделился со студентами впечатлениями от службы, рассказал о героизме, мужестве российских солдат. Также он подчеркнул важность патриотизма, любви к Родине и готовности встать на её защиту. Он сделал акцент на ценности мирного времени и важности сохранения исторической памяти. Военнослужащий также призвал студентов бережно относиться к своей стране и её истории.

Со стороны студентов поступало много вопросов гостю, касающихся его службы, военного быта, его взглядов на патриотизм, роль молодёжи в защите Отечества.

Кроме того, участник СВО принёс с собой обмундирование. Студенты смогли надеть форму, бронежилет, каску. Также они отжимались и приседали в обмундировании, чтобы почувствовать ношу военнослужащих.

Военный поблагодарил школьников и студентов от себя и своих товарищей за письма, рисунки и маскировочные сети.

Помимо этого, в рамках встречи состоялась викторина, приуроченная ко Дню России, организованная «Движением первых». Вопросы были посвящены истории, культуре, государственному устройству и символам России. Победителей викторины наградили памятными подарками от Российского общества «Знание».

Ещё одна лекция прошла сегодня в Управлении Федерального казначейства по Псковской области. В ближайшее время состоится мероприятие в школе № 9, где вместе с семьями участников СВО будут изготовлены памятные подарки на фронт.

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