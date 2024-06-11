Итоги работы социального комитета Псковской гордумы подвела Марина Борисенкова

17:41, 11 июня 2024, ПАИ

Итоги заседания комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы подвела председатель Марина Борисенкова в беседе с корреспондентом ПАИ.

На встрече присутствовало шесть человек, рассказала Марина Борисенкова. Они рассмотрели один вопрос – отчёт о работе комитета за 2023 год. За отчётный период прошло 11 заседаний, на котором рассмотрели 33 вопроса.

«В рамках комитета идёт планомерная работа в соответствии с его задачами. Все вопросы были решены положительно, а работу комитета можно оценить как удовлетворительную. У комитета выстроена конструктивная работа с органами исполнительной власти: с администрацией Пскова и главой города. Все вопросы обсуждаются и решаются», – заключила Марина Борисенкова.