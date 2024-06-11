Членов избирательных комиссий наградил председатель Псковской гордумы

18:05, 11 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковской городской Думы Александр Гончаренко принял участие в конференции избирательных комиссий Пскова, на которой обсуждались итоги подготовки и проведения выборов президента РФ. Мероприятие прошло сегодня, 11 июня, накануне Дня России, сообщили ПАИ в пресс-службе Псковской гордумы.



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы



Фото: пресс-служба Псковской городской Думы











От имени городских депутатов Александр Гончаренко поблагодарил председателя избирательной комиссии Псковской области Игоря Сопова и председателя ТИК города Пскова Анну Садовникову за проведение избирательной кампании.

«Под вашим руководством коллектив избиркома работает слаженно, справляется с обязанностями государственной важности. Многое сделано для активного участия каждого избирателя на выборах, повышения правовой культуры населения, привлечения молодёжи. Спасибо вам за самоотверженный труд, энтузиазм, большой личный вклад в организацию и проведение выборов», – отметил председатель Псковской гордумы.

Членов участковых избирательных комиссий поощрили благодарственными письмами председателя Псковской городской Думы за вклад в общественную деятельность, участие в развитии гражданского общества в Пскове.