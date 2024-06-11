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На погосте Выбуты Псковского района завершился первый этап археологических раскопок

На погосте Выбуты в Псковском районе завершился первый этап археологических раскопок. Об этом сообщила глава района Наталья Фёдорова в соцсетях.

На погосте Выбуты в Псковском районе завершился первый этап археологических раскопок. Фото здесь и далее с личной страницы Натальи Фёдоровой в соцсети «ВКонтакте»

Практически месяц археологи исследовали небольшой участок земли в Выбутах: это территория, на которой будет возведён монумент в честь героев СВО. Волонтёрская археологическая экспедиция «Выбуты-2024» организована на средства, выделенные из резервного фонда губернатора Псковской области. Археологи проживают в лагере, расположенном около места проведения раскопок. В работе экспедиции приняло участие более 35 волонтёров из разных городов России.

На данный момент полностью изучен участок площадью 50 квадратных метров. Ещё несколько участков ждут продолжения работ. Грунт не только тщательно перебирался, но и промывался, чтобы не пропустить даже самых крошечных артефактов.

«Археологи в этом сезоне сделали множество интересных открытий, нашли бусины, кольцо и некоторые другие предметы. В целом специалисты вышли на отметку X века. За время работы у археологов появился новый друг – местный кот. Он с большим интересом наблюдал, что происходит в раскопе, охранял палатки, инспектировал находки, слушал лекции, а главное, обрёл хозяйку и новый дом, ведь к археологам бедолага прибился не зря: по-видимому, котейку в эту местность вывезли и бросили. Какое-то время он жил у Ильинской церкви. Теперь всё счастливо разрешилось», – отметила Наталья Фёдорова.

По её словам, уже в июле будет исследоваться вторая площадка.

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