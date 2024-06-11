Грантовую поддержку ПФКИ на общую сумму более 33,5 млн рублей получили проекты Псковской области
Президентский фонд культурных инициатив объявил результаты второй волны конкурса 2024 года. В Псковской области победителями стали 13 проектов на общую сумму грантовой поддержки более 33,5 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте Фонда культурных инициатив.
Грант выиграли проекты:
- «Родовые гнезда русской классической культуры». Международная арт-экспедиция имени А. С. Пушкина, М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова. Сумма гранта составила 7 601 590, 00 рублей. Заявитель: АНО «Духовно-просветительский центр «Ручей»;
- «Семейный фестиваль «Молодо-Незелено – 2"». Сумма гранта - 499 537, 20 рублей. Заявитель: АНО «Центр эффективного сельского хозяйствования и садоводства»;
- Выставка «Россия начинается здесь». Сумма гранта – 9 993 025, 00 рублей. Заявитель: Благотворительный фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги»;
- «Херсонес - новая страница в хоровой летописи страны». Сумма гранта – 3 761 062, 00 рублей. Заявитель: АНО «Музыкально-культурный центр «Голоса Родины»;
- Арт-симпозиум «Новая Земля». Сумма гранта – 861 110, 00 рублей. Заявитель: ИП Кирилл Карязин;
- Межрайонный фестиваль деревенской культуры «Семейные традиции. Сенокосная пора». Сумма гранта – 499 500, 00 рублей. Заявитель: МБУК «Палкинское районное досуговое объединение»;
- Наставнический проект «Занимательное краеведение. Школа мельника». Сумма гранта – 999 700,00 рублей. Заявитель: АНО «Ремесленная деревня «Сорокино»;
- «Легендарные квесты». Сумма гранта – 499 900, 00 рублей. Заявитель: ИП Кристина Шаинидзе;
- «Книжный фестиваль для семейного чтения». Сумма гранта – 494 427, 60 рублей. Заявитель: МБУК «Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского;
- III Военно-музыкальный фестиваль духовых оркестров «Михайловский бастион». Сумма гранта – 2 996 761,00. Заявитель: Псковская региональная общественная молодёжная организация «Равные возможности»;
- Региональный фестиваль хореографического искусства, посвящённый творчеству на Псковщине хореографа и педагога В. К. Максимова. Сумма гранта – 963 910, 00 рублей. Заявитель: АНО культуры, искусств и спорта «Центр талантов»;
- «Разговоры о важных». Сумма гранта – 1 446 880,00 рублей. Заявитель: ООО «Гражданская пресса»;
- Мультимедийная выставка «Так и быть! Остаюсь!. Сумма гранта – 2 941 968,00 рублей. Заявитель: ИП Ксения Паначева.
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