Грантовую поддержку ПФКИ на общую сумму более 33,5 млн рублей получили проекты Псковской области

20:59, 11 июня 2024, ПАИ

Президентский фонд культурных инициатив объявил результаты второй волны конкурса 2024 года. В Псковской области победителями стали 13 проектов на общую сумму грантовой поддержки более 33,5 миллионов рублей. Информация опубликована на сайте Фонда культурных инициатив.

Грант выиграли проекты: