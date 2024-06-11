Сборная прокуратуры Псковской области выиграла турнир по мини-футболу среди ветеранов и сотрудников прокуратуры в Москве

23:00, 11 июня 2024, ПАИ

На территории олимпийского комплекса «Лужники» состоялся 30-й турнир по мини-футболу среди ветеранов и сотрудников органов прокуратуры Российской Федерации памяти прокурора Дзержинского района Москвы В. И. Севрюгина. Сборная прокуратуры Псковской области победила в соревнованях. Об этом ПАИ сообщили в региональной прокуратуре.

«Сборная прокуратуры Псковской области в упорной борьбе выиграла главный турнир, завоевав золотые медали», – отметили в прокуратуре. На соревнованиях было более 40 команд.

В турнире принимали участие помощники прокуроров Тарас Алексеев (Псковский район), Андрей Почипов (Новоржевский район), Владлен Горбунов (Печорский район), Ярослав Андреев (г. Псков) и главный специалист отдела правовой статистики прокуратуры области Александр Алексеев.