Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Михаил Ведерников: Сегодня только от нас зависит, какой будет Россия

Губернатор Михаил Ведерников поздравил жителей Псковской области с Днём России, сообщили ПАИ в пресс-службе областного правительства.

«Во все времена наша страна выбирала свой путь развития. И всегда в основе всех преобразований были люди – смелые, инициативные, неравнодушные, беззаветно преданные своей Родине.

Из талантов, успехов, достижений каждого человека складываются успехи нашего государства. Каждый из нас может внести свой личный вклад в развитие страны: эффективно выполняя свою работу, решая поставленные государством задачи, воспитывая детей и заботясь о старшем поколении.

Сегодня только от нас зависит, какой будет Россия завтра, будут ли наши дети гордиться своей страной. Поэтому мы должны сделать всё, чтобы сохранить свою историю, традиции, культуру, приумножить наши сегодняшние достижения.

Друзья! Желаю вам двигаться только вперёд, к общим целям, не бояться осуществлять самые смелые планы и всегда отстаивать свои идеи. Пусть любовь к нашей Родине вдохновляет вас на новые подвиги и свершения!

Желаю здоровья и благополучия всем жителям Псковской области, развития и процветания нашей великой России!» – поздравил Михаил Ведерников.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












12 июня 2024

XX Псковская парусная регата проходит в акватории Псковского озера
12 июня 2024

Выездная диспансеризация проходит в Корытово
12 июня 2024

Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём России
12 июня 2024

О модернизации коммунальной системы в Псковской области рассказал Александр Котов
12 июня 2024

Глава Пскова поздравил псковичей с Днём России
12 июня 2024

Михаил Ведерников: Сегодня только от нас зависит, какой будет Россия
12 июня 2024

Александр Котов: История не раз доказывала, что только общими усилиями можно отстоять суверенитет страны
11 июня 2024

Медалью общественного движения «Россия Православная» награждена печерянка

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...