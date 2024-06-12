Игорь Иванов поздравил псковичей с Днём России

11:47, 12 июня 2024, ПАИ

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов поздравил жителей Псковской области с Днём России, который отмечается сегодня, 12 июня. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

12 июня 1990 года I Съезд народных депутатов РСФСР принял Декларацию о государственном суверенитете России, в которой было провозглашено главенство Конституции России и её законов, напомнил Игорь Иванов.

«Для нас День России – это символ нашей нации, нашей культуры и истории. Это важнейший праздник для всей страны, объединяющий людей всех национальностей, вероисповеданий и социальных статусов. Он напоминает нам о важности единства, многообразии культур и богатстве нашей Родины», – подчеркнул председатель облсовпрофа.

Профлидер пожелал псковичам, чтобы Россия была процветающей и могучей и каждый гражданин вносил свой вклад в её настоящее и будущее. «Пусть каждый из нас с гордостью и уважением относится к своей Родине, помнит о её величии и стремится к процветанию. Пусть мир, добро и благополучие будут всегда с нами», – отметил Игорь Иванов.