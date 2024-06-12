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Общество

Автопробег в День России прошёл в Усвятах

Автопробег в День России прошёл в Усвятах, сообщает газета «Новая жизнь».

Фото: газета «Новая жизнь»

«Поздравляю вас с главным праздником нашего государства – с Днём России, государства, которое имеет сильные традиции и великую историю! Желаю вам мирного неба над головой, счастья вашим семьям, благополучия», – поздравил всех присутствующих глава Усвятского района Дмитрий Петров.

В праздничных мероприятиях приняли участие волонтёры отдела по молодёжной политике, которые провели акцию раздачи ленточек с российской символикой и устроили праздничный флешмоб.

Прошли и спортивные мероприятия – захватывающий турнир по шашкам в школьном лагере и волейбол для любителей активного отдыха.

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