Автопробег в День России прошёл в Усвятах

14:27, 12 июня 2024, ПАИ

Автопробег в День России прошёл в Усвятах, сообщает газета «Новая жизнь».

«Поздравляю вас с главным праздником нашего государства – с Днём России, государства, которое имеет сильные традиции и великую историю! Желаю вам мирного неба над головой, счастья вашим семьям, благополучия», – поздравил всех присутствующих глава Усвятского района Дмитрий Петров.

В праздничных мероприятиях приняли участие волонтёры отдела по молодёжной политике, которые провели акцию раздачи ленточек с российской символикой и устроили праздничный флешмоб.

Прошли и спортивные мероприятия – захватывающий турнир по шашкам в школьном лагере и волейбол для любителей активного отдыха.