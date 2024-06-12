Великолучане развернули большой триколор на набережной реки Ловать в честь Дня России

20:34, 12 июня 2024, ПАИ

Активные жители города Великие Луки провели патриотическую акцию – развернули на набережной реки Ловать триколор в честь Дня России сегодня, 12 июня. Об этом пишет районная газета «Великолукская правда. Новости».

К акции присоединились депутаты Великолукской городской Думы, общественники, волонтеры, члены Клуба «Маргелов», активисты партии «Единая Россия», рядовые великолучане.

Перед мероприятием секретарь местного отделения Константин Максимов поздравил участников с государственным праздником. Свои слова поздравлений великолучанам адресовали депутат Псковского областного Собрания Елена Даньшова и председатель Союз Десантников Псковской области Алексей Скачков.

После того, как многометровый флаг был развернут на городской набережной, великолучане исполнили Гимн РФ.