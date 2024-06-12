Праздничный концерт ко Дню России прошёл в Красногородске

21:27, 12 июня 2024, ПАИ

Мероприятие под названием «За Россию» прошло на берегу реки Синей в Красногородске. Об этом пишет районная газета «Заря».

Все желающие приняли участие в благотворительности, сделав свой посильный вклад в помощь участникам СВО. Всем гостям мероприятия раздавали ленточки-триколоры, а дети веселились на батутах и участвовали в весёлых соревнованиях.

На сцене автоклуба выступили артисты и коллективы Красногородского дома культуры и художественной самодеятельности. В программе концерта принял участие танцевальный коллектив «Смородина» (руководитель Светлана Ильина). Своё песенное творчество показали коллектив «Переливы» (руководитель Светлана Степанова), Денис Косенков, Дарья Корчагина, Наталья Пастухова, ВИА «Экипаж» в лице Александра Новикова и Марии Александровой, Елизавета Богданова, Тамара Соловьёва и Светлана Степанова. Завершили мероприятие совместной песней работники культуры Нина Колесникова, Светлана Ильина и Надежда Петрова.