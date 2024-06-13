Великолучанин сбежал с исправительных работ на свидание и получил реальный срок
Осуждённый на исправительные работы великолучанин сбежал с рабочей смены в исправительном центре на свидание с девушкой. Теперь его ждёт реальный срок, рассказали ПАИ в пресс-службе Великолукской прокуратуры.
За кражу мужчину осудили на исправительные работы, и поначалу мужчина исправно работал, но в один день ушёл с работы раньше времени и больше не появлялся. Только спустя 10 дней его смогли задержать полицейские.
В суде он рассказал, что перестал ходить на работу, чтобы провести время со своей возлюбленной. Суд такая причина не устроила, и теперь мужчина получил реальный срок на 9 месяцев и 29 дней в колонии строгого режима.
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