Великолучанин сбежал с исправительных работ на свидание и получил реальный срок

08:20, 13 июня 2024, ПАИ

Осуждённый на исправительные работы великолучанин сбежал с рабочей смены в исправительном центре на свидание с девушкой. Теперь его ждёт реальный срок, рассказали ПАИ в пресс-службе Великолукской прокуратуры.

За кражу мужчину осудили на исправительные работы, и поначалу мужчина исправно работал, но в один день ушёл с работы раньше времени и больше не появлялся. Только спустя 10 дней его смогли задержать полицейские.

В суде он рассказал, что перестал ходить на работу, чтобы провести время со своей возлюбленной. Суд такая причина не устроила, и теперь мужчина получил реальный срок на 9 месяцев и 29 дней в колонии строгого режима.