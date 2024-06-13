Великолучанка украла со счёта знакомого почти 300 тысяч рублей

10:17, 13 июня 2024, ПАИ

Жительница Великих Лук украла со счёта своего знакомого почти 300 тысяч рублей, сообщили ПАИ в городской прокуратуре.

Установлено, что в конце ноября 2023 года 28-летняя великолучанка находилась в гостях у знакомого, взяла его мобильный телефон и перевела с его банковского счёта на счёт своей знакомой 291 тысячу рублей.

Жительница Великих Лук обвиняется в совершении преступления по пункту «г» части 3 статьи 158 УК РФ (тайное хищение денежных средств с банковского счёта).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.