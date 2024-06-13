Житель Палкинского района обокрал два дома ради заработка на металле
Житель Палкинского района обокрал два дома, чтобы сдать похищенное на металлолом, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
По версии следствия, вечером 10 июня в дом в деревне Кузьмино Палкинского района через форточку проник неизвестный и украл оттуда электропровода, удлинители и другое имущество. В тот же вечер из сарая у дома в деревне Вадрино Палкинского района также были похищены алюминиевый кабель, удлинители и канистры.
Сотрудники полиции с поличным задержали безработного, ранее судимого 50-летнего жителя Палкинского района. Похищенное у него изъяли.
По имеющимся данным, украденные металлоизделия мужчина хотел сдать в пункт приёма металла.
В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.
В настоящее время в ходе расследования устанавливается возможная его причастность к совершению и других подобного рода преступлений.
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