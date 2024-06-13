Житель Палкинского района обокрал два дома ради заработка на металле

10:56, 13 июня 2024, ПАИ

Житель Палкинского района обокрал два дома, чтобы сдать похищенное на металлолом, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По версии следствия, вечером 10 июня в дом в деревне Кузьмино Палкинского района через форточку проник неизвестный и украл оттуда электропровода, удлинители и другое имущество. В тот же вечер из сарая у дома в деревне Вадрино Палкинского района также были похищены алюминиевый кабель, удлинители и канистры.

Сотрудники полиции с поличным задержали безработного, ранее судимого 50-летнего жителя Палкинского района. Похищенное у него изъяли.

По имеющимся данным, украденные металлоизделия мужчина хотел сдать в пункт приёма металла.

В отношении злоумышленника возбуждены уголовные дела.

В настоящее время в ходе расследования устанавливается возможная его причастность к совершению и других подобного рода преступлений.